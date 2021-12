Covid: Iss, su piattaforma ICoGen 84 sequenze della variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono salite a 84 le sequenze della variante Omicron analizzate e depositate nella piattaforma ICoGen, che riceve le segnalazioni della rete di oltre 70 laboratori regionali coordinata dall’Iss. Il dato, riferisce una nota, è in forte crescita rispetto alle 55 presenti ieri mattina. La maggior parte delle segnalazioni (aggiornate alle ore 9 del 18 dicembre) è arrivata da Lombardia (33) e Campania (20, di cui 7 legate al “caso indice” di fine novembre), mentre in generale la variante è segnalata in 13 regioni (Lazio 8, Puglia 7, Veneto 5, Piemonte e Emilia-Romagna 2, Abruzzo, Calabria, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana 1) e Bolzano (1). Lunedì 20 dicembre sarà effettuata una nuova flash survey per stimare la prevalenza della variante. “La presenza della Omicron era largamente attesa, in linea con quanto osservato anche negli altri paesi, ed è probabile un aumento dei casi nei prossimi giorni: la crescita del numero dei casi depositati testimonia l’efficienza della rete di monitoraggio, e dei sistemi messi in campo per seguire l’evoluzione della variante”, ha commentato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto. (Com)