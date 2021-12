Export: M5s, anno straordinario, prosegue impegno in legge bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il 2021 si conferma un anno straordinario per l’export italiano, che raggiunge il valore assoluto di 423 miliardi nei primi dieci mesi: una cifra, questa, maggiore non solo di quella raggiunta nello stesso arco di tempo nel 2020 ma anche del record di 402 miliardi nel 2019. Lo affermano in una nota congiunta i deputati del Movimento 5 Stelle in commissioni Esteri e Attività produttive. “Questo risultato è il frutto del Patto per l’export voluto dal ministro Luigi Di Maio, grazie al quale i numeri delle esportazioni sono in costante crescita, generando ricchezza per tutto il Paese e creando posti di lavoro: proseguire su questa strada è d’obbligo e lo stiamo facendo anche in questa legge di bilancio stanziando ulteriori 1,5 miliardi l’anno, fino al 2026, per potenziare sempre di più il nostro export e valorizzare il Made in Italy in tutto il mondo”, hanno detto. (Com)