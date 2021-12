Libano: funzionario Usa, non vogliamo che Paese sia Stato fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Washington non vuole che il Libano diventi uno "stato fallito". Lo ha detto ai giornalisti un alto funzionario dell'amministrazione statunitense durante un forum sul Medio Oriente citato dal sito informativo libanese "Naharnet". “Una cosa di cui vogliamo cercare di assicurarci è che non vi siano più Stati falliti nella regione del Medio Oriente. Gli Stati falliti aprono vuoti e quei vuoti non sono riempiti da moderati. Sono riempiti da attori estremisti da tutte le parti e diventano una specie di lotta per procura da parte dei poteri regionali", ha aggiunto. "Il Libano aveva tutti i segni di un potenziale fallimento - un potenziale Stato fallito", ha osservato il funzionario, aggiungendo che Washington ha lavorato "abbastanza duramente" e "abbastanza silenziosamente" attraverso la propria ambasciata a Beirut e insieme alla Francia e altri al fine di affrontare la situazione libanese. Il funzionario ha anche affermato che Washington ha imposto sanzioni a "individui particolarmente corrotti del sistema politico libanese" per chiarire che "le uniche persone che possono salvare il Libano sono i libanesi e in particolare i leader politici libanesi che devono fare scelte difficili per salvare il loro Paese". (Res)