Trasporti: Gualtieri, su riattivazione tram 2 a Roma accorciati i tempi

22 luglio 2021

- Dopo oltre un anno di interruzione, la linea tram 2 di Roma è rientrata in funzione nella mattinata di oggi. Ferma per la sostituzione completa dei binari lungo il tracciato la tratta avrebbe dovuto riaprire, da cronoprogramma, nel 2022. "Per il tram 2 la precedente amministrazione aveva dichiarato che i lavori sarebbero stati ultimati nel 2022, ma siamo riusciti ad imprimere una forte accelerazione", ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri in occasione di una visita stamattina. "Ringrazio quindi Atac per l'impegno e la velocità con cui sono stati ultimati i lavori. Continueremo a lavorare senza sosta per cambiare le cose - ha aggiunto - . Abbiamo già ampliato le risorse a disposizione dedicate al rinnovo dell'armamento tramviario, che rappresenta una priorità per migliorare la qualità e la sicurezza del trasporto pubblico di Roma. E proseguiremo il lavoro di progettazione di nuove tranvie che abbiamo subito avviato". (Rer)