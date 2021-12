Trasporti: assessore Roma, in totale 64 milioni a disposizione per reti tranviarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i tram di Roma al momento le risorse a disposizione ammontano a 64 milioni di euro che sono destinati a interventi sull'armamento e sul potenziamento della rete. Lo ha spiegato l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané, in occasione della visita a piazzale Flaminio per la riattivazione della linea 2 del tram. "La situazione dei tram che abbiamo ereditato è disastrosa - ha detto l'assessore -, su 77 mezzi ne sono operativi 22, proprio perché se l'armamento non è a norma il tram si rompe, deve essere mandato in manutenzione per poi tornare su una linea che non essendo manutenuta lo danneggia nuovamente. Ci siamo attivati fin da subito per avviare tutti i processi di progettazione di tranvie - ha aggiunto - e per utilizzare i finanziamenti a disposizione per avviare le manutenzioni, con l'obiettivo di garantire innovazione sulle linee, ma anche la sicurezza dei convogli e dei passeggeri". (segue) (Rer)