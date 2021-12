Trasporti: assessore Roma, in totale 64 milioni a disposizione per reti tranviarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va in questa direzione la delibera approvata giovedì scorso - ha ricordato l'assessore - che dà il via libera ad uno stanziamento di quasi 20 milioni per interventi sugli armamenti tranviari. A queste risorse si aggiungono 8,5 milioni di euro già stanziati per chiudere i vecchi lotti di lavori e altri 37 milioni ottenuti dal Mims: in totale, dunque - ha concluso Patané -, abbiamo a disposizione 64 milioni di euro per intervenire sull'armamento e sul potenziamento della rete dei tram, con l'obiettivo di ridare alla città di Roma una qualità del ferro all'altezza di una moderna Capitale europea". (Rer)