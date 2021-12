Lavoro: Landini su incidente a Torino, nei cantieri rischiamo il far west

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segretari generali di Cgil e Fillea Cgil, Maurizio Landini e Alessandro Genovesi, hanno espresso vicinanza e cordoglio alle famiglie dei tre operai morti questa mattina a Torino, a seguito della caduta di una gru su un palazzo. “Non vorremmo trovarci ancora una volta di fronte all'ennesima strage nei cantieri legata a tempi e modalità di lavoro, dove la fretta e la velocità eccessiva aumentano i rischi, dove la ripresa fa sempre più rima con incidenti e lavoro nero a fronte di una domanda di lavori superiore alla capacità delle stesse imprese”, affermano in una nota, aggiungendo che “la logica di fare sempre di più e più presto, con orari di lavoro massacranti e ricorso a squadre di cottimisti in sub appalto, che rischia di mettere la sicurezza di lavoratori dei cittadini in secondo piano, deve essere contrastata”. Senza un’azione straordinaria, hanno continuato, rischiamo che ogni incentivo, ogni crescita del comparto, produca anche più infortuni e irregolarità. “Oggi più che mai serve introdurre la patente a punti e l'aggravante di infortunio mortale sul lavoro, serve rafforzare il presidio del territorio e una azione di controllo in particolare sul rispetto degli orari di lavoro e per contrastare il ritorno al cottimo, che sono spesso le varie cause degli infortuni in cantiere”, concludono. (Com)