Hong Kong: elezioni legislative, emessi mandati di arresto per cinque attivisti accusati di incitamento al boicottaggio

- Il governo di Hong Kong ha emesso un mandato di arresto per cinque attivisti residenti all'estero, accusandoli di aver esortato gli elettori a boicottare il voto alle elezioni legislative in programma domani, 19 dicembre. Le autorità hanno accusato l'attivista britannico Nathan Law di aver incitato le persone al boicottaggio durante una conferenza web tenuta all'inizio di questo mese, e accuse simili sono state formulate contro Sunny Cheung, Timothy Lee, Carmen Lau e Kawai Lee, tutti residenti all'estero. Le ultime normative entrate in vigore, infatti, hanno reso illegale non solo l'astensione dal voto ma anche l'incitamento al boicottaggio. I trasgressori rischiano fino a tre anni di carcere e fino a 25.500 euro di multa. In questo quadro, l'agenzia anticorruzione ha fatto sapere che le indagini su questi crimini proseguiranno ed i suoi vertici si sono detti risoluti ad intraprendere altre operazioni di contrasto. Il mese scorso Hong Kong ha emesso mandati di arresto simili per altri due attivisti all'estero, fra cui l'ex deputato in esilio Ted Hui, mentre altre 10 persone sono state arrestate all'interno della città e due formalmente incriminate. (segue) (Cip)