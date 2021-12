Hong Kong: elezioni legislative, emessi mandati di arresto per cinque attivisti accusati di incitamento al boicottaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 18 mila cittadini di Hong Kong residenti nella Cina continentale hanno presentato richiesta per votare nei seggi elettorali di frontiera alle elezioni legislative di domani. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione della Regione amministrativa speciale (Ras), Carrie Lam, ricordando che i tre seggi di confine saranno allestiti rispettivamente in tre snodi doganali: Heung Yuen Wai, Lo Wu e Lok Ma Chau Spur Line. Gli hongkongesi oltreconfine potranno esprimere le proprie preferenze senza obbligo di quarantena al ritorno in Cina, posto il non abbandono del seggio e la partenza da Hong Kong "immediatamente dopo aver votato". Tali misure sono state giudicate dall'amministrazione di Hong Kong "un buon compromesso" tra le disposizioni della Legge elettorale (che impone ai cittadini di votare entro i confini della Regione amministrativa speciale) e le politiche sanitarie della Repubblica popolare, che esonererebbe gli elettori dalla quarantena obbligatoria al ritorno in Cina. Lam ha negato che le misure adottate dalla sua amministrazione puntino ad aumentare artificiosamente l'affluenza alle urne, dopo le misure legate alla legge sui patrioti che ha perlopiù estromesso il fronte pro-democrazia dalla rappresentanza nelle istituzioni. (segue) (Cip)