Hong Kong: elezioni legislative, emessi mandati di arresto per cinque attivisti accusati di incitamento al boicottaggio (3)

- Le elezioni legislative del prossimo 19 dicembre hanno provocato diversi incidenti negli ultimi mesi, che hanno contrapposto la cittadinanza al governo di Pechino. Lo scorso 10 novembre, il quotidiano controllato dal Partito comunista cinese "Global Times" aveva riferito l'arresto di tre persone, colpevoli di aver invitato i cittadini a boicottare le elezioni del Consiglio legislativo (LegCo) dai propri social network. Le indagini nei confronti dei tre erano state avviate dopo che il segretario per la Sicurezza di Hong Kong, Chris Tang, aveva definito "spregevole e illegale" un appello analogo lanciato sui propri canali social dall'ex parlamentare democratico Ted Hui Chi-fung, in esilio volontario in Danimarca dal dicembre 2020. Sottolineando come qualsiasi tentativo di influenzare il voto dell'opinione pubblica fosse "un'attività illegale", Tang aveva minacciato sanzioni contro ogni tentativo di boicottaggio, tra cui la condanna a tre anni di prigione e il pagamento di una multa di 200 mila dollari di Hong Kong. (Cip)