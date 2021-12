Taiwan: referendum, il no vince su tutti i quattro quesiti proposti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori di Taiwan hanno respinto i quattro quesiti referendari loro proposti, in una votazione nazionale caratterizzata da un'affluenza relativamente bassa e margini di voto quasi identici su tutte le questioni. Lo riferisce la Commissione elettorale centrale. Alle 19:00 (ora locale), il numero di cittadini che hanno votato contro i quattro referendum ha superato i quattro milioni, contro quasi 3,85 milioni di voti a favore. I quesiti cercavano l’approvazione della cittadinanza per la rilocazione di un terminale di gas naturale nei pressi della barriera corallina di Datan; il divieto di importare carne statunitense trattata con ractopamina; l'attivazione della centrale nucleare di Lungmen e la possibilità di far coincidere i futuri referendum con le elezioni generali. In base alle leggi in vigore a Taiwan, un'iniziativa referendaria viene approvata solo se sostenuta da almeno un quarto degli aventi diritto al voto e se i voti a favore superano i contrari. La Commissione elettorale centrale ha riferito che gli elettori ammontavano a 19.825.468, il che significa che qualsiasi iniziativa necessitava di almeno 4.956.367 voti a favore per avere una possibilità di successo. (Cip)