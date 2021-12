Energia: Arrigoni (Lega), nodo prezzari rischia di bloccare o ritardare interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impossibilità di ricorrere ai prezzari Dei, peraltro ritenuti idonei anche dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per attestare la congruità delle spese per tutti i bonus diversi dall'ecobonus, anche al 110 per cento, sta creando incertezze e preoccupazione per contribuenti, professionisti e imprese e sta già paralizzando le attività edilizie. Lo afferma in una nota Paolo Arrigoni, senatore e responsabile del dipartimento Energia della Lega. “Al tavolo di maggioranza che per la manovra sta definendo il pacchetto di proroghe al superbonus e ai bonus edilizi, la Lega ha richiesto di affrontare il problema apertosi a seguito della recente circolare 16/E/2021 dell'Agenzia delle entrate, che fornendo chiarimenti sulle novità introdotte con il decreto antifrodi, ha fatto riferimento ai prezzi informativi dell'edilizia solo per gli interventi di riqualificazione energetica, e non per interventi diversi, compresi quelli antisismici”, ha detto. “La nostra proposta che confidiamo verrà approvata è quella di considerare una norma di interpretazione autentica, volta a chiarire l'applicabilità dei prezzari individuati ai fini degli interventi di riqualificazione energetica anche per tutti gli altri bonus edilizi”, ha concluso. (Com)