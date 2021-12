Grecia: Tsipras (Syriza) attacca il governo, "ha fallito moralmente" in gestione pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha fallito, non finanziariamente ma moralmente. È quanto dichiarato dal leader del partito di opposizione ellenico Syriza, Alexis Tsipras in apertura del suo intervento durante la riunione odierna del Parlamento incentrata sulla legge di bilancio per il 2022. "Non è andato in bancarotta finanziariamente, è andato in bancarotta moralmente”, ha detto Tsipras, parlando della gestione del governo della pandemia di Covid-19. “Il grosso problema non è solo che lo stato del personale si è rivelato inadeguato, ma anche che le eccellenze si sono rivelate inutili. Il problema più grande è che il suo governo e lei personalmente, in tempi di crisi, di tragedia sanitaria e difficoltà finanziarie, avete cercato di speculare politicamente e personalmente per allestire in modo artificiale un falso trionfo. Un'immagine magica di successo, basata su bugie e propaganda”, ha detto Tsipras. “Ora che i piedi d'argilla della menzogna si stanno sgretolando, il re è nudo e moralmente depravato. Perché la realtà è più forte dell'immagine riprodotta dai media filo-governativi ben pagati", ha aggiunto il leader dell’opposizione nel suo attacco al primo ministro. La realtà è dolorosa per le persone che si sono perse ingiustamente mentre avrebbero potuto essere salvate, ha detto Tsipras, accusando il governo di insistere ideologicamente sulle stesse ricette neoliberiste fallite in un'Europa che sta cambiando. (Gra)