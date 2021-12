Covid: Fiepet Confesercenti, ipotesi zona gialla nel Lazio desta preoccupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati dell'Osservatorio della Fiepet Confesercenti di Roma e Lazio, abbiamo numeri in controtendenza che spingono positivamente il settore enogastronomico a vantaggio della filiera agroalimentare romana e laziale. Registriamo un +13 per cento per il consumo di vini nelle enoteche di Roma e del Lazio, in prevalenza per i monovitigni del territorio e per le bollicine italiane. Altro dato incoraggiante deriva dal comparto dolciario, che segna un +8 per cento, con la riscoperta del panettone artigianale della Capitale realizzato con materie prime da storiche pasticcerie romane. (Com)