Vaticano: nuovi chiarimenti per celebrare la messa in latino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La messa in latino potrà essere celebrata solo "nel caso in cui sia accertata l'impossibilità di utilizzare un'altra chiesa: non è opportuno che tale celebrazione venga inserita nell'orario delle messe parrocchiali". È la sintesi del documento redatto dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti su alcune disposizioni della lettera apostolica in forma di “Motu Proprio” Traditionis Custodes di Papa Francesco. Nel documento si spiega inoltre che non è possibile utilizzare libri liturgici abrogati, inoltre i nuovi sacerdoti non possono celebrare secondo riti di oltre 60 anni fa e il vescovo non potrà concedere questa facoltà. L'autorizzazione dovrà passare per la "sede apostolica". La congregazione incoraggia "tutti i formatori dei seminari ad accompagnare i futuri diaconi e presbiteri nella comprensione e nell'esperienza della ricchezza della riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II". Per la messa in latino, si legge nel documento, i vescovi dovranno vigilare affinché la facoltà di usare l'uso del Missale Romanum "sia stata utilizzata in maniera consona alle indicazioni di Papa Francesco”. Un parroco, un sacerdote che è stato autorizzato dal vescovo a celebrare secondo il rito antico, nei giorni feriali, non può celebrare due messe, una con rito postconciliare e una con rito antico, né potrà celebrare due messe in un giorno con il rito antico per diversi gruppi di fedeli. (Civ)