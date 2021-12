Vaticano: Papa ai ragazzi dell'Azione cattolica, ognuno di voi è unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciascuno di noi “è una persona unica, non ce ne sono due uguali: non siamo fotocopie, siamo tutti originali". Con queste parole Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza i giovani dell'Azione cattolica. "La cosa brutta è quando vogliamo imitare gli altri e fare le cose che fa la gente, gli altri, e da originali diventeremo fotocopie: ognuno deve difendere la propria originalità”, ha detto. “Lo ripeteva spesso il beato Carlo Acutis, vostro coetaneo, e in effetti è importante che ciascuno indossi ogni giorno con gioia l'abito della propria originalità, della propria personalità”, ha continuato, osservando che “così vi vede Gesù: vi ama come siete, anche se qualcuno non vi considera e può pensare che contiate poco”. (Civ)