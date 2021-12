Sicurezza: Di Maio, grazie a inquirenti per arresto Mesina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Esprimo la mia soddisfazione per l'arresto di Graziano Mesina, latitante dal 2020 e arrestato nella notte nel nuorese grazie all’operazione dei Carabinieri del Ros, in collaborazione con il personale del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello squadrone eliportato dei Cacciatori di Sardegna. Così il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una nota. "Ancora una volta l'impegno e la competenza di donne e uomini delle nostre forze dell'ordine e della nostra magistratura pagano, riuscendo a garantire un altro risultato per la sicurezza dei cittadini. Agli inquirenti va il mio più sentito ringraziamento", ha concluso. (Res)