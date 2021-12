Medio Oriente: palestinese accoltella israeliano vicino a Tomba dei patriarchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Un uomo di 38 anni è rimasto leggermente ferito questa mattina dopo essere stato accoltellato a un posto di blocco vicino alla Tomba dei Patriarchi nella città di Hebron, in Cisgiordania. La polizia israeliana ha detto che l'aggressore, una donna di 65 anni della vicina città di Idhna, è stata interrogata. La vittima, un residente dell'insediamento di Kiryat Arba, ha lottato con la donna che aveva con sé un coltello prima che le truppe israeliane la fermassero, secondo una nota della polizia. Il tentativo di accoltellamento è avvenuto nei pressi della Tomba dei Patriarchi, considerata sacra sia da ebrei che musulmani e utilizzata per le preghiere dai fedeli. L'episodio giunge nel pieno di una nuova ondata di violenze in Cisgiordania. Ieri, 17 dicembre, un gruppo di coloni israeliani ha aggredito dei palestinesi e vandalizzato le loro proprietà in un villaggio vicino a Nablus, nel nord della Cisgiordania, dopo che la sera precedente un israeliano è stato ucciso in una sparatoria. Secondo i dati del servizio di sicurezza interno, lo Shin Bet, nel 2020 sono stati registrati 272 episodi di violenza in Cisgiordania, mentre finora nel 2021 sono stati 397. In una recente intervista al periodico statunitense “The Atlantic”, il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, ha detto che la violenza estremista rappresenta “una macchia per Israele”. "Chiunque attacca persone innocenti è un teppista e un criminale e sarà trattato come tale", ha detto Lapid, membro del partito centrista Yesh Atid. “Ci sarà tolleranza zero verso questo problema. Ho avuto una lunga conversazione con il nostro ministro della Difesa, che ora sta creando una propria task force per assicurarsi che tutto questo venga fermato", ha aggiunto. (Res)