Migranti: presidio davanti ambasciate a Roma, "fermare naufragio della civiltà"

- "Fermiamo il naufragio di civiltà, no all'Europa del filo spinato", questo il messaggio esposto su più striscioni da alcune decine di persone che stamattina hanno partecipato alla manifestazione a Roma, in occasione della Giornata internazionale dei migranti, nei pressi di due ambasciate: quella della Polonia e quella della Bielorussia. Obiettivo del presidio, a cui ha preso parte anche l'assessora alle Politiche sociali di Roma, Barbara Funari, è "portare solidarietà ai migranti fermi al confine tra la Polonia e la Bielorussia" ma anche "inviare un messaggio". "È importante - ha spiegato Funari - che anche da Roma, la nostra città, parte un appello perché l'Europa agisca e intervenga ad aiutare le persone ferme lì. Dobbiamo parlarne ogni giorno e non rassegnarci ai muri che vengono costruiti in Europa e che non concedono un futuro a nessuno: una Europa diversa parte anche da questo". (segue) (Rer)