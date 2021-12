Difesa: Guerini su arresto due latitanti, "ottimo lavoro Carabinieri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Gli arresti messi a segno dai Carabinieri nella notte hanno assicurato alla giustizia due latitanti ricercati da anni. "Mi congratulo con i Carabinieri del Ros, del Gis, del comando provinciale dei carabinieri di Nuoro e allo squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna per la brillante operazione notturna che ha messo fine alla latitanza di Graziano Mesina": così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini appena appresa la notizia dell'importante arresto condotto questa notte. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. Il ministro ha poi aggiunto: "Il mio pensiero di gratitudine, unito a quello di tutti i cittadini, va anche ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Giugliano in Campania che hanno arrestato sempre ieri sera Daniele Pinto". Il latitante campano, affiliato al clan Ciccarelli - Sautto di Caivano era ricercato dal 2012. (Com)