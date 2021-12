Roma: spaccio al bar, locale a Tor Bella Monaca chiuso per 7 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato chiuso temporaneamente un bar vicino a via Sottana a Tor Bella Monaca a Roma. A notificare il provvedimento, che impone la sospensione della licenza per sette giorni, sono stati i carabinieri di zona, a seguito delle verifiche dell’ultimo anno che hanno permesso di accertare diverse situazioni di spaccio all’interno del locale. Numerosi spacciatori sono stati identificati, tutti gravati da precedenti in materia di stupefacenti. Inoltre, lo scorso 5 novembre, nei pressi del bar i carabinieri avevano arrestato in flagranza di reato un 23enne romano che cedeva dosi di cocaina. Il titolare del bar è un 68enne romano. Nel corso delle attività i carabinieri hanno identificato e perquisito anche un 25enne romano, già con precedenti, e che è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Per lui è scattata la segnalazione al prefetto, quale assuntore di sostanze stupefacenti. (Rer)