Balcani: Indice partecipazione giovanile 2020 inferiore alla media Ue

- Un giovane su quattro in Serbia è a rischio di povertà, un quarto del numero totale dei detenuti sono giovani e un quarto dei giovani in Serbia utilizza un qualche forma di assistenza sociale: è quanto emerge dall'indice di partecipazione giovanile per il 2020 pubblicato per il quinto anno consecutivo e relativo alla regione dei Balcani occidentali e Turchia. La ricerca, riferisce l'agenzia di stampa serba "Fonet", è stata presentata al Forum regionale sull’occupazione giovanile durante la pandemia di Covid che si è tenuto a Tirana. Le conclusioni generali della ricerca, che ha incluso, oltre alla Serbia, Albania, Macedonia del Nord, Montenegro e Turchia, mostrano che la partecipazione dei giovani nei cinque Paesi alla sfera sociale, politica e sociale della vita pubblica è significativamente inferiore a la media dell'Unione europea. In ambito sociale, l'indice per la Serbia è pari a 11,1, per il Montenegro 10,3, per l'Albania e la Macedonia settentrionale 9,5 e per la Turchia 9,4, mentre l'indice Ue è 81. Nella sfera dell'economia, gli indici per questi paesi sono compresi tra 5,1 e 5,5 rispetto all'indice Ue che è 43,5, e gli scostamenti più significativi sono visibili nella sfera politica perché l'indice di partecipazione giovanile nell'Ue è 43,5 mentre in Serbia è pari a 4 ,44, in Montenegro a 4,32, in Macedonia del Nor a 3,37, in Albania a 2,81 e a 2,77 in Turchia. (Seb)