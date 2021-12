Quirinale: Calenda a Pd e Iv, troviamo candidato comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha invitato oggi Partito democratico ed Italia viva ad individuare un candidato comune per la Presidenza della Repubblica. E lo ha fatto in un messaggio su Twitter: "Ecco. Almeno Salvini l’ha detto con chiarezza. Il che impone di trovare un candidato comune per la Presidenza della Repubblica. Noi continuiamo a pensare che Cartabia sia la persona adatta", ha scritto l'ex ministro inserendo gli hashtag dei due partiti. (Rin)