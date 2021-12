Tivoli: rintracciato e portato in carcere uno dei presunti autori di una rapina violenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato portato in carcere stamattina un 31enne rumeno con l'accusa di lesioni personali pluriaggravate, rapina e minacce. L'uomo è ritenuto responsabile di una violenta rapina nei confronti di un connazionale, avvenuta a Tivoli il 13 novembre scorso. La vittima, dopo il furto, aveva riferito di essere stato violentemente aggredito con bastoni e armi da taglio da quattro persone e di esser stato derubato di una collana d'oro. Il racconto del malcapitato è stato confermato anche dal referto sanitario nel quale è stato attestato il riscontro di un trauma toracico con contusioni agli organi interni, trauma cranico, ferite lacero contuse ed escoriazioni diffuse compatibili con calci, pugni e armi da punta e taglio. Gli approfondimenti successivi della polizia hanno consentito di ricondurre all'indagato, oggi tradotto in carcere, telefonate minatorie nel tentativo di indurre la vittima a ritirare la denuncia. Oggi al 31enne rumeno però è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli(Rer)