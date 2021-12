Ucraina: ministro britannico Wallace, "improbabile" invio militari in caso di invasione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- È "altamente improbabile" che il Regno Unito o i suoi alleati della Nato inviino truppe per difendere l'Ucraina in caso di invasione russa. Lo ha detto il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, alla rivista “The Spectator”, affermando che l'Ucraina non è un Paese membro della Nato e quindi il concetto di difesa collettiva non è applicabile. “Non è un membro della Nato, quindi è altamente improbabile che qualcuno invii truppe in Ucraina per sfidare la Russia. Non dovremmo prendere in giro le persone. Gli ucraini ne sono consapevoli", ha detto Wallace, aggiungendo tuttavia che non c’è alcune intenzione di abbandonare l’Ucraina. “Possiamo tutti aiutare con lo sviluppo di capacità militare, ma l'Ucraina non è nella Nato ed è per questo che stiamo facendo del nostro meglio diplomaticamente per far capire al presidente russo, Vladimir Putin, di non agire in tal senso”, ha detto il ministro, ricordando che dure sanzioni economiche con implicazioni di lunga durata sono state invece minacciate contro la Russia in caso di invasione. “Non siamo sicuri che [Putin] abbia preso una decisione, ma ciononostante le sue azioni e i suoi preparativi militari sono un segnale. Penso che dovremmo essere tutti preoccupati”, ha aggiunto Wallace. (Rel)