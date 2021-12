Libia: capo Alto consiglio di Stato, ipotesi rinvio elezioni dovuta a pressioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali libiche, previste il 24 dicembre, non potranno svolgersi nella data prevista, considerando che l'attuale impasse e la tendenza a rinviare il voto sono causate da “pressioni internazionali nascoste” sulla Corte suprema e sull'Alta commissione elettorale. Lo ha detto il presidente dell'Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, in un'intervista all'emittente "Libya al Ahrar". L'Alta commissione elettorale non è in grado di completare le procedure, perché c'è una battaglia tra la magistratura, la Camera dei rappresentanti e la Commissione, "e ogni squadra lancia la palla all'altra", ha spiegato Al Mishri. Al Mishri ha parlato del sostegno da parte di attori stranieri “e del loro utilizzo dei libici per sostenere uno specifico candidato alla presidenza”, aggiungendo che “gli Stati Uniti rigettano categoricamente e definitivamente la candidatura di Saif al Islam Gheddafi, mentre la Russia, al contrario, si rifiuta di escludere Saif e insiste sulla sua partecipazione”, ha aggiunto. Secondo Al Mishri, alcuni Paesi sostengono un candidato particolare, "l'Egitto e gli Emirati Arabi Uniti sostengono Haftar o Aguila Saleh, mentre Turchia e Francia sostengono Fathi Bashagha". Infine, scagliandosi contro il presidente del parlamento Aguila Saleh, Al Mishri ha evidenziato "uno stato di caos nell'accettare i candidati", generato dalle "leggi viziate emanate dalla Camera dei rappresentanti, senza consenso, che hanno ostacolato il cammino delle elezioni". (Lit)