Slovenia: Andrej Vizjak supera mozione di sfiducia e resta ministro dell’Ambiente

- Andrej Vizjak manterrà l’incarico di ministro dell'Ambiente della Slovenia. Come riferisce l’emittente radiotelevisiva “Rtv Slo”, infatti, Vizjak è riuscito a superare la mozione di sfiducia chiesta nei suoi confronti dall’opposizione dopo un dibattito in Parlamento durato diverse ore. Sono 43 i deputati dei partiti di opposizione che hanno votato a favore della sua rimozione, tre in meno della maggioranza richiesta. Solo 29, invece, i parlamentari che si sono espressi in modo contrario al licenziamento.(Seb)