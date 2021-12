Fiumicino: sotto effetto della droga aggredisce carabinieri, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 44enne romano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Fregene. L'uomo è stato fermato a bordo di un’autovettura e ha subito manifestato un forte nervosismo evidenziando uno stato psicofisico notevolmente alterato. Sceso dal veicolo ha improvvisamente aggredito i militari che per bloccarlo hanno usato lo spray oleo-resinico in dotazione. Successivamente, insospettiti, i carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell'uomo, a Fiumicino, e hanno trovato 30 grammi di cocaina, sostanza da taglio, tutto l’occorrente per la pesa e il confezionamento in dosi, nonché la somma di 880 euro in contanti. La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato è stato accompagnato all’ospedale Grassi di Ostia dove, sottoposto ad accertamenti tossicologici, è risultato positivo all’assunzione di cocaina. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. (Rer)