Lavoro: Cgil su pensioni, ricalcolo contributivo è iniquo

- Il ricalcolo contributivo della pensione, ipotesi presa a riferimento da commentatori o esperti nel dibattito in corso sulla riforma previdenziale, produrrebbe un taglio “importante e iniquo, che potrebbe arrivare a superare il 30 per cento dell'assegno lordo”. Lo conferma l'analisi dell'Osservatorio Previdenza della Cgil nazionale e della Fondazione Di Vittorio, in cui si prendono a riferimento diversi casi, tutti “misti”, cioè con un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. “Per una retribuzione di 20 mila euro lordi e con 30 anni di contribuzione complessiva, con una carriera lineare e 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, la pensione lorda mensile passerebbe da 870 euro con il sistema misto a 674 euro con il ricalcolo contributivo, un taglio pari al 22,6 per cento: una differenza che in questo caso per un soggetto che anticipa a 64 anni l'uscita con il ricalcolo contributivo peserebbe per 19.344 euro di pensione in meno nell'intero periodo di pensionamento", ha spiegato il responsabile Politiche previdenziali della Cgil nazionale, Ezio Cigna. (segue) (Com)