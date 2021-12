Lavoro: Cgil su pensioni, ricalcolo contributivo è iniquo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il metodo di ricalcolo non è equo e determinerebbe un vantaggio per lo Stato, imponendo un onere irragionevole al lavoratore nel caso di anticipo della pensione, come oggi già avviene con Opzione Donna", ha continuato. Per il segretario confederale Roberto Ghiselli "è importante realizzare un sistema previdenziale più flessibile che consenta alle persone di accedere in anticipo alla pensione rispetto ai 67 anni attualmente previsti, ma senza imporre condizioni vessatorie come già avviene con Opzione Donna”. Dopo mesi di immobilismo sui temi previdenziali, ha continuato, la convocazione delle organizzazioni sindacali da parte del governo per il prossimo lunedì è un fatto positivo, certamente frutto della nostra mobilitazione messa in campo in questi mesi. "L'incontro sarà l'occasione per capire se effettivamente c'è la volontà da parte del governo di avviare un confronto vero con il sindacato, e non un semplice ascolto, con l'obiettivo di superare le rigidità della legge Fornero e ripensare un sistema previdenziale basato su elementi di equità e solidarietà”, ha concluso. (Com)