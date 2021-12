Pakistan: esplosione per fuga di gas a Karachi, almeno 10 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 10 persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta a Karachi, nel sud del Pakistan. Lo ha confermato il portavoce della polizia Sohail Jokhio, secondo cui l'esplosione è stata apparentemente causata dall'incendio di alcuni volumi di gas che si erano accumulati nelle condutture fognarie sotto una banca del quartiere Shershah. Il portavoce ha precisato che non è ancora chiaro cosa abbia innescato l'esplosione, e che una squadra di esperti di esplosivi è stata convocata per indagare. Il bilancio dell'esplosione è stato confermato anche da Sabir Memon, un medico del Trauma Center Karachi, precisando che almeno tre persone si trovano oggi in condizioni critiche e che diversi feriti sono stati inviati all'unità di terapia intensiva. Per l'esplosione le finestre di edifici adiacenti alla banca sono andate in frantumi ed un veicolo parcheggiato nelle vicinanze è stato gravemente danneggiato. (Res)