Regno Unito: Sage sconfessa strategia anti Covid di Johnson, misure più dure per evitare aumento ricoveri

- Se il governo britannico vuole fermare l’impennata di ricoveri giornalieri causati dai nuovi casi di Covid-19 – attualmente pari a circa 3 mila – servono restrizioni più severe in Inghilterra. È quanto emerge da un verbale della riunione del gruppo consultivo scientifico del governo britannico (Sage) che si è tenuta giovedì scorso. I verbali, visionati dall’emittente radiotelevisiva “Bbc”, mostrano come ci siano molte incertezze sul futuro percorso dei ricoveri legati alla variante Omicron del Covid-19. "Se l'obiettivo è ridurre i livelli di contagio nella popolazione e impedire che i ricoveri raggiungano questi livelli, bisognerebbe attuare al più presto misure più stringenti", si legge nel verbale. Secondo il documento, anticipare alcune misure previste piano d’azione britannico nelle fasi più gravi di quella in atto al momento "potrebbe ridurre sostanzialmente il picco di ricoveri ospedalieri e infezioni”. "Il tempismo di tali misure è cruciale", si legge nel verbale del Sage. "Ritardarle sino al 2022 ridurrebbe notevolmente l'efficacia di tali interventi e renderebbe meno probabile che questi impediscano una notevole pressione sui sistemi sanitario e assistenziale", specifica inoltre il documento. Le riunioni del Sage si svolgono per fornire consigli a funzionari e governo sulle misure da adottare per affrontare la pandemia di Covid. (Rel)