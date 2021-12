Turchia-Africa: Erdogan, lavoriamo per partenariato equo e vantaggioso per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia lavora per far progredire la cooperazione con l'Africa sulla base di un partenariato equo e vantaggioso per tutti. Lo ha dichiarato oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, intervenendo al terzo vertice del partenariato Turchia-Africa. La Turchia ha voltato pagina nelle sue relazioni con il continente dichiarando il 2005 anno dell'Africa, ha ricordato Erdogan. “Ci siamo abbracciati ancora una volta con i nostri fratelli e sorelle africani e abbiamo lavorato per far progredire la nostra cooperazione su una base di partenariato equo e vantaggioso per tutti. Abbiamo sempre rifiutato prospettive sprezzanti, perentorie ed eccessivamente orientaliste nei confronti del continente", ha aggiunto. Inoltre, Erdogan ha affermato: "Abbiamo dato alla nostra cooperazione, che ha acquisito slancio con l'iniziativa Africa, una struttura olistica essendo diventati un partner strategico dell'Unione africana nel 2008". (Tua)