Vaccino: Speranza, Italia ha donato 50 milioni dosi e saliremo ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia ha 50 milioni di dosi di vaccino di impegni di donazione e saliremo ancora nelle prossime settimane” ma donare “da solo non basta”. Lo ha chiarito il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento in occasione della presentazione dell'edizione 2021 de “Il Corriere della salute migranti”. Insieme alle donazioni, infatti, “noi paesi più forti dobbiamo aiutare quelli più deboli anche a organizzare le campagne” vaccinali e dunque “dobbiamo trasferire l'organizzazione, la formazione delle risorse umane, la costruzione di una rete logistico-organizzativa che metta nelle condizioni i paesi che ricevono queste donazioni di poter assorbire le dosi. Questo è la vera sfida della comunità internazionale”. Per il ministro “donare le dosi di vaccino” ai Paesi più poveri “è fondamentale per sanare una disuguaglianza ma è anche l’unico modo per assicurarci che nuove varianti non siano capaci di diffondersi nei prossimi mesi”. (Rin)