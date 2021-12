© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al Ros dei Carabinieri e al comandante generale Angelosanto per aver “restituito alle patrie galere il latitante Graziano Mesina, ex primula rossa del banditismo sardo”. Lo afferma in una nota il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Matteo Perego. “Una bella vittoria dello Stato”, ha aggiunto. (Com)