Milano: dopo 22 anni riapre il teatro Lirico "Giorgio Gaber"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 22 anni ha riaperto oggi a Milano il teatro Lirico intitolato a Giorgio Gaber. Il restyling dei lavori, costato 17,5 milioni di euro, era partito il 19 aprile 2016. Oggi in occasione del primo di due open day dedicati ai milanesi, il teatro ha potuto riaprire tra la soddisfazione degli addetti ai lavori e l'entusiasmo dei visitatori. Al taglio del nastro erano presenti Matteo Forte, amministratore delegato per l'Italia di Stage Entertainment e direttore generale dei teatri milanesi Lirico e Nazionale, Tommaso Sacchi, assessore alla cultura di Milano, gli artisti J-Ax, Ale&Franz e Renato Pozzetto. Il teatro Lirico conta 1.517 posti a sedere e una sala multimediale da 100 posti nel foyer al primo piano. Ad aprire la stagione teatrale Ale&Franz con "Comincium" in scena dal 22 dicembre al 9 gennaio. (Rem)