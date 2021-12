Taiwan: referendum, affluenza alle urne del 20-25 per cento in sei municipalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha registrato una bassa partecipazione dell’elettorato al referendum di oggi, pari al 20-25 per cento nelle municipalità di Taipei, Nuova Taipei, Kaohsiung, Taichung, Tainan e Taoyuan. Ad annunciarlo è il Partito progressista democratico (Ppd) al potere, che riferisce il dato alle 12:30 (ora locale di oggi). Secondo le stime della Commissione elettorale centrale (Cec), il numero complessivo di elettori idonei al voto ammonta a 3.427.162 nell’area di Nuova Taipei, seguita dai 2.353.773 di Kaohsiung. Più contenuto il bacino di Taichung e Taipei, rispettivamente formato da 2.337.667 e 2.155.416 cittadini idonei al voto. Dalle otto di questa mattina (ora locale) i taiwanesi sono stati chiamati ad esprimersi su quattro quesiti, relativi all'ipotetica rilocazione di un terminale di gas naturale nei pressi della barriera corallina di Datan; la sospensione delle importazioni di carne statunitense trattata con ractopamina; l'attivazione della centrale nucleare di Lungmen e la possibilità di far coincidere i futuri referendum con le elezioni generali. Le urne si sono chiuse alle 16 locali di oggi ed è attualmente in corso lo spoglio delle schede. Affinché il referendum venga approvato sono necessari 4,96 milioni di voti a favore. (Cip)