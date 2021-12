Pd: Oddati, Agorà sono spinta per diventare forza popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi congratulo con il Pd siciliano per il “grande lavoro organizzativo e politico che sta facendo sulle Agorà democratiche: dalle Agorà viene una spinta vera e originale alla partecipazione per cambiare la politica e lo stesso partito”. Lo afferma in una nota Nicola Oddati, membro della direzione nazionale del Pd e coordinatore delle Agorà. “ Ha perfettamente ragione Letta: le persone e i giovani che partecipano, con le loro idee e le loro proposte, possono travolgere gli steccati e le logiche delle correnti e dei capi bastone e farci diventare quella forza popolare e di prossimità che vogliamo essere e di cui la politica italiana ha bisogno", ha detto. (Com)