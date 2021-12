Germania: ministro Economia Habeck, cambiare il volto del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Economia e dell’Ambiente tedesco deve aiutare a cambiare il volto della Germania e proporre il quadro normativo e gli strumenti necessari a un'economia di mercato socio-ecologica. Lo ha detto il neo titolare del dicastero, Robert Habeck, in un’intervista al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. L’esponente dei Verdi ha parlato delle prime misure attuate da quando ha assunto l’incarico di ministro, dai nuovi aiuti alle imprese colpite dal Covid-19 agli incentivi per l’acquisto di auto elettriche, ma ha mostrato anche ambizione. “Siamo anche in intense trattative con la Commissione Europea per progetti di protezione del clima. Ad esempio, esiste un programma di finanziamento per utilizzare il calore di scarto industriale per il teleriscaldamento. E stiamo ponendo le basi per una maggiore espansione delle energie rinnovabili”, ha detto Habeck. (segue) (Geb)