Germania: ministro Economia Habeck, cambiare il volto del Paese (2)

- All'inizio del 2022, ha proseguito, il governo tedesco presenterà “un bilancio di apertura per la protezione del clima e la transizione energetica. Non sto facendo rivelazioni particolari quando dico che siamo indietro. Non siamo dove dovremmo essere secondo i piani di espansione della rete e l'espansione delle rinnovabili. Quindi dobbiamo agire molto rapidamente”, ha aggiunto il ministro. “Se, ad esempio, vogliamo aggiungere cinque o sei gigawatt di capacità di energia eolica all'anno, con una dimensione media del sistema di circa cinque megawatt, servono fra i mille e i 1.200 impianti all'anno. Sarebbe un numero molto alto. D'altra parte abbiamo vecchie turbine eoliche poco efficaci. Se le sostituiamo con modelli più potenti, la necessità di nuovi parchi eolici diminuirà”, ha spiegato Habeck concentrandosi sul tema della transizione ecologica. “Si può fare, ma non è facile. Ci vuole molta pazienza e forza politica”, ha aggiunto. (Geb)