Milano: Forte (Lirico), la gente vuole tornare a teatro, con mascherine e green pass nessuna paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è una giornata trionfale, dopo 22 anni riapriamo il Lirico, è una gioia immensa". Questa la soddisfazione di Matteo Forte, amministratore delegato per l'Italia di Stage Entertainment e direttore generale dei teatri milanesi Lirico e Nazionale oggi durante la riapertura del teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano. "L'obiettivo – ha sottolineato Forte – è quello di restituire questo teatro alla città e la due giorni organizzata per oggi e domani va proprio in questa direzione, ovvero far godere la gente di questo posto straordinario". La pandemia è ancora in corso e c'è il rischio che la Lombardia passi a breve in zona gialla, sui timori di possibili chiusure Forte ha specificato: "Sono positivo, noi abbiamo anche la gestione del teatro Nazionale, vediamo che le persone hanno tanta voglia di tornare a teatro e nessuna paura perchè con le giuste misure come le mascherine e il green pass si può fare". (Com)