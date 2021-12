Covid: Speranza, lunedì nuova verifica su prevalenza variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute “ha deciso che lunedì si farà una 'flash survey', ovvero una nuova verifica della prevalenza delle diverse varianti nel nostro Paese, per capire come la variante Omicron sta crescendo e quanto”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo nel corso della presentazione dell'edizione 2021 de “Il Corriere della salute migranti”. “La variante Omicron è una nuova insidia” ma per il momento “i numeri sono ancora limitati”, ha aggiunto. (Rin)