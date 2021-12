Imprese: Arisa Confcommercio, con caro bolletta energetica maxi aumenti per piscine lombarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caro bolletta energetica pesa fortemente sulla gestione delle piscine lombarde mettendone a rischio la continuità operativa. È l'allarme lanciato da Arisa – Associazione regionale imprese dello sport (aderente a Confcommercio MiLoMb) – in occasione del recente incontro con il sottosegretario di Regione Lombardia con delega allo sport Antonio Rossi. "Il nostro settore – spiega Angelo Gnerre, delegato Impianti natatori di Arisa - si trova in una situazione economico-finanziaria estremamente precaria, con tantissimi gestori che faticano risanare i propri bilanci a seguito del lunghissimo lockdown che ha interessato i nostri impianti. Una situazione ora aggravata dai forti rincari dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale che, in alcuni casi, oscillano con un aumento tra il 60 e il 70 per cento. L'impatto economico che ne deriva alle porte dell'inverno risulta devastante". "Un caro bollette – aggiunge Paolo Uniti, direttore di Arisa - che ha l'effetto di un incendio in un fienile. Questi rincari, sommati a quasi due anni di crisi pandemica ed alle conseguenti restrizioni per il settore degli impianti natatori, rischiano di mettere la parola 'fine' a centinaia di impianti in concessione e privati". (Com)