Trasporti: Gualtieri a riattivazione linea 2 "tranvie parte di strategia per Roma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Visita del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dell'assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè, in occasione della riattivazione del servizio della linea 2 del tram che collega piazzale Flaminio con piazza Mancini. "La riapertura avviene prima dei tempi previsti, è un'ottima notizia non solo per i residenti di questo territorio ma per tutta la città. Ci siamo messi a lavoro per accelerare i tempi", ha detto il sindaco in un intervento trasmesso in diretta Facebook. Il tram copre "uno snodo molto importante", ha spiegato l'assessore ai Trasporti. "La linea 2 collega Roma nord con la linea A della metropolitana ed è la porta di accesso al centro storico", ha aggiunto Patané. Ieri si sono conclusi i lavori di sostituzione dei binari lungo il tracciato della linea 2 che collega piazzale Flaminio e piazza del Popolo a piazza Mancini percorrendo via Flaminia e viale Tiziano, viale Pinturicchio e via Masaccio connettendo gli importanti nodi di scambio di Flaminio e Mancini e i poli culturali dell'Auditorium e del Maxxi. (segue) (Rer)