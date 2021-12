Trasporti: Gualtieri a riattivazione linea 2 "tranvie parte di strategia per Roma" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In prospettiva il sindaco ha chiarito che nella Capitale "c'è un lavoro importante da fare per affrontare le emergenze e tenere meglio in funzione i tram". Quindi sono state stanziate a bilancio le risorse affinché "nei prossimi anni possiamo avviare una manutenzione strutturale delle tranvie", ha aggiunto Gualtieri. "La riattivazione di oggi sta dentro una strategia" della mobilità nella Capitale "che punta molto sulle tranvie, non solo su quelle nuove ma anche sull'adeguamento dell'esistente", ha concluso. Oggi sono state riattivate anche le linee 3 e 19 sulle quali sono terminati in anticipo gli interventi sui binari in piazzale del Verano dove, nelle settimane scorse, era stato necessario interrompere la circolazione. Da stamattina è ripristinata sull'intero percorso la linea tram 19 che collega Centocelle a piazza Risorgimento. (Rer)