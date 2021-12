Turchia-Africa: Erdogan promette l'invio di 15 milioni di dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia prevede di inviare 15 milioni di dosi di vaccino in Africa. Lo ha dichiarato oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, intervenendo al terzo vertice del partenariato Turchia-Africa in corso a Istanbul. Nel suo intervento, il capo dello Stato turco ha definito una "vergogna" che soltanto il 6 per cento della popolazione in Africa sia vaccinato. Erdogan è intervenuto anche sulla partecipazione dei Paesi dell'Africa all'Onu. È una "grande ingiustizia" che il continente africano, con la sua popolazione di 1,3 miliardi di persone, non sia rappresentato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha detto. (Tua)