Milano: Sacchi, riapertura Lirico momento particolare per la città e per il Paese

- Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano, oggi durante la riapertura del teatro Lirico Giorgio Gaber ha sottolineato come sia stata "un'emozione enorme, soprattutto nel 2021 dopo due anni di pandemia che purtroppo non accenna a terminare, in cui i teatri sono stati al centro del dibattito collettivo perchè sono stati tra i luoghi di lavoro, di espressione artistica e di vita sociale più penalizzati di una filiera sociale della città". "Riaprire quindi il Lirico nel dicembre 2021 ha un significato particolare per Milano, per i milanesi e anche per il nostro Paese" ha concluso l'assessore. (Com)