Francia: Le Pen contro il nuovo pass vaccinale anti Covid, isolerà ancora di più i cittadini (2)

- Le Pen ha giudicato la situazione "molto preoccupante" anche per "la democrazia e il proseguimento della campagna elettorale per le presidenziali”. Rassemblement National ha programmato un grande raduno a Reims a metà gennaio e, successivamente, una serie di comizi pubblici. Le Pen, quindi, si chiede se ora questi appuntamenti saranno realizzabili alla luce delle nuove regole che il governo si appresta ad adottare. "Che ci siano persone ricoverate in terapia intensiva è un fatto, ma essere obbligati a rinchiudere i cittadini, a minacciarli di morte sociale se non sono vaccinati” è un altro: questa scelta “non ha alcun senso per tutelare la salute", ha detto Le Pen. “Ancora una volta vediamo una dimostrazione del dilettantismo, noncuranza e forse anche di cinismo da parte del governo", ha concluso la leader del Rassemblement National. (Frp)