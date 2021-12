Credito: Rami Aboukhair lascia il Banco Santander dopo 20 anni di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rami Aboukhair, importante dirigente del gruppo bancario spagnolo Santander ed ex amministratore delegato, ha lasciato l’istituto di credito per intraprendere alcuni progetti personali. È quanto riferito da alcune fonti vicine al Banco Santander citate dall’agenzia di stampa “Europa Press”. Aboukhair ha lasciato Santander dopo quasi vent’anni nel gruppo bancario, dopo aver lavorato in Banesto, Santander UK, Santander Spagna e aver ricoperto la sua attuale posizione all'interno dell'azienda. Nello specifico, ha ricoperto la carica di direttore generale del Marketing, prodotti e clienti da giugno 2002 a febbraio 2011, per poi trasferirsi a Santander UK, dove è stato direttore generale del comparto Commercial Banking da febbraio 2011 a gennaio 2015. Ha svolto lo stesso incarico a Santander Spagna fino a giugno 2015, quando è stato nominato amministratore delegato dell'entità spagnola, posizione che ha ricoperto sino allo scorso aprile, quando Santander ha annunciato la nomina di Antonio Simoes come nuovo Ad. (Spm)