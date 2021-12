Giappone: Senato conferma nomina di Rahm come ambasciatore nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina dell'ex capo di Gabinetto della Casa Bianca Rahm Emanuel come ambasciatore Usa in Giappone. Nel corso di una sessione tenuta oggi i senatori hanno confermato la scelta del presidente Joe Biden esprimendosi con 48 voti a favore contro 21, con tre democratici liberali che si sono espressi contro il loro collega. La conferma di Rahm, tra i principali collaboratori dell'ex presidente Barack Obama e che è stato anche sindaco di Chicago, è avvenuta al termine di un controverso processo di nomina legato alla sua passata gestione del caso che nel 2017 vide la morte dell'adolescente afroamericano Laquan McDonald per mano dell'agente di Chicago Jason Van Dyke, episodio che scateno' forti proteste contro le violenze di polizia. Sulla sua conferma ha pesato in particolare il sostegno dei repubblicani Bill Hagerty, un ex ambasciatore in Giappone, e Jim Risch, il principale politico repubblicano nella commissione per le relazioni estere del Senato. La posizione di alto inviato in Giappone - uno dei principali alleati di Washington - è vacante dal 2019, nonostante diplomatici di carriera a Tokyo ne abbiano assunto temporaneamente il ruolo. (segue) (Nys)